Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı

21.12.2020 14:09
Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Keçiören Belediyesi, Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 148 Pakistan vatandaşı için anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 148 Pakistan vatandaşı için anma programı düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, saldırıyı kınayarak yaşamını yitiren Pakistanlı vatandaşlara başsağlığı diledi.

2014'te Peşaver'de meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Pakistanlılar için Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen anma programına, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve eşi, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, büyükelçilik çalışanları ve Türkiye'de yaşayan Pakistanlı vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yapılan protokol konuşmalarında Pakistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğuna vurgu yapıldı.

"Üzücü ve vahim bir olaydı"

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de Keçiören Belediyesi tarafından kurulan hatıra ormanının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek Başkan Altınok'a teşekkür etti. 148 Pakistanlının yaşamını yitirdiği terör saldırısının düşmanlarının bile başına gelmesini istemeyeceğini belirten Qazi, "Üzücü ve vahim bir olaydı. 1971'de yaşadığımız felaketten sonra ülkemizin bir vahşete daha tanık olduğunu gördük. Bu acımızı paylaşan dost ve kardeşin olması en azından bizleri teselli ediyor. Pakistanlı vatandaşlarımız biliyor ki onların acısını paylaşan Türkler var. Türkler her zaman bizim yanımızdaydı" diye konuştu.

Programın sonunda yaşamını yitirenlerin isminin bulunduğu anıta karanfil bırakıldı. - ANKARA

Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı
Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı
Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı
Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı

Keçiören, Pakistan, Peşaver, Terör, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Peşaver Katliamı Keçiören'de anıldı - Son Dakika Ekonomi


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