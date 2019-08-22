Son Dakika Haberleri: Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak
Son Dakika Güncel Haber

Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak

34 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Türkiye-İran'ın bir araya geleceği üçlü zirvenin tarihinin yakında açıklanacağını bildirdi.

Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Türkiye- İran'ın bir araya geleceği üçlü zirvenin tarihinin yakında açıklanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Türkiye-İran arasında Suriye üzerine gerçekleşecek üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, zirve için hazırlık yapıldığını doğrularken, kesin tarihin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.


Dmitriy Peskov, Türkiye, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız
Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 23:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]