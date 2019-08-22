Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Rusya-Türkiye- İran 'ın bir araya geleceği üçlü zirvenin tarihinin yakında açıklanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Türkiye-İran arasında Suriye üzerine gerçekleşecek üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, zirve için hazırlık yapıldığını doğrularken, kesin tarihin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.