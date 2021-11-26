Üye Girişi
Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü' - Son Dakika

Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü'

26.11.2021 09:21
Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü'

Petrol Ofisi, İTÜ Çekirdek işbirliği ile COVID-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' iletişim çalışmasıyla Sağlık İletişimi bölümünde Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne ve aynı projesi ile Sağlık...

Petrol Ofisi, İTÜ Çekirdek işbirliği ile COVID-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' iletişim çalışmasıyla Sağlık İletişimi bölümünde Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne ve aynı projesi ile Sağlık İletişimi bölümü, Sağlık ve Well-being kategorisinde Başarı Ödülü de aldı.

2006 yılından bu yana; reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulaması ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri 2021 yılı kazananları belli oldu. Bu yıl 4 bin 339 başvuru alarak rekora imza atan Felis Ödülleri'nde, 17 bölümde farklı alt kategori ve bölümlerde ödüller dağıtıldı.

Felis Ödülleri 2021 jürisi, 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' çalışmasını Sağlık İletişimi bölümü, Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne layık gördü. Petrol Ofisi'nin İTÜ Çekirdek iş birliği ile COVID-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' iletişim çalışması ayrıca, yine Sağlık İletişimi bölümünde, Sağlık ve Well-being kategorisinde de Başarı Ödülü aldı.

16. Felis Ödülleri, pandemi koşullarına uyumla 11-12 Kasım'da Zorlu PSM'de düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu.

"LİDERE YAKIŞIR BİR STRATEJİ İLE ETKİN VE GÜÇLÜ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Her alanda güçlü çalışmalar yürüttüklerini belirten Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Türkseven, "Petrol Ofisi 1941 yılında ülkemizin kaynaklarından yaratılmış bir şirket. Bu doğrultuda bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçlıyoruz. Bu bilinçle İTÜ Çekirdek ile pandeminin henüz başında, 2020 Nisan ayında girişimcilere yapılan #FightCOVID19 çağrısı çerçevesinde kısa vadeli değil, daha kalıcı çözümler üretmek için işbirliğine gittik. COVID-19 ile mücadeleye yönelik 'dezenfeksiyon teknolojileri', 'yeni nesil tanı kitleri' ve 'yapay zeka teknolojileri'nden oluşan 11 projeyi destekledik. Pandemi ile mücadelenin yanı sıra gelecekteki iş hayatı ve sosyal yaşama da önemli katkılar sağlayacak olan projelerin büyük bölümü Türkiye'de ilkleri oluşturuyor, bazılarının ise dünyada benzeri bulunmuyor. Hem bugün hem de gelecek için değerli projenin iletişimini de özenle kurguladık ve yürüttük. Nihayetinde 'Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar' çalışması, Sağlık İletişimi bölümü Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü aldı. Aynı çalışmamız ayrıca, aynı bölümdeki Sağlık ve Well-being kategorisinde ise Başarı Ödülü kazandı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu prestijli ödüller, projemizin başarısına verilmiş olması sebebi ile bizler için onur ve gelecek çalışmalarımız için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor" diye konuştu.


Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü'
Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü'

İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Ofisi, Akaryakıt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma 09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı 20:37 Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 20:32 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik 20:24 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Kurye, apartman sakinini öldürdü 15:23 Kurye, apartman sakinini öldürdü

Son Dakika Haberleri
09:44 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma
09:31 Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
09:28 Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!
09:22 Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak         
09:44
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı         
13:59
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 09:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Petrol Ofisi'nin Covid-19 ile mücadeleye verdiği desteğe 'Felis Ödülü' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement