Petrol yeniden 40 dolar sınırında

Küresel ekonomide toparlanma kaygıları ve artan stokların etkisiyle sert düşen petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü. Küresel petrol piyasalarında bugün erken saatlerde 37.2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yeniden 40 dolar sınırına döndü.

Altın fiyatları da çıkışını sürdürdü ve ons altının fiyatı 1,740 dolara yükseldi. Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 2.0 bin doları aşabileceğine dikkat çekti.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.59 artışla 39.63 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.39 artışla 37.41 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.39 artışla 17.73 dolar,

altın, yüzde 0.72 artışla 1,740.20 dolar,

bakır, yüzde 2.56 düşüşle 5,753.00 dolar,

platin, yüzde 1.75 artışla 831.25 dolar,

paladyum yüzde 1.35 artışla 1,951.99 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 626 liraya, Cumhuriyet altını da 2,495 liraya yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın kazanımlarını koruyor" başlıklı yorumunda şu konuların altını çizdi:

"ABD'de iki yılı aşkın süre için faiz artırımının beklenmemesi portföylerde altın tutmanın maliyetini hafifleteceğinden altın açısından lehte bir zemin yaratıyor.

"Buna risk iştahındaki belirgin geri çekilmenin de eklenmesi ile altının ons fiyatı 1,730 doların üzerini test etmeye başladı.

"Her ne kadar değer kazanımları şimdilik bu seviyenin üzerinde kalıcı olamasa da altın açısından koşulların lehte kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

"Dolayısıyla geri çekilmelerin 1,720 doların üzerinde karşılanması durumunda teknik görünümün iyimser tarafta kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."