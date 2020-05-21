Petrol yükseldi, altın geriledi - Son Dakika

Petrol yükseldi, altın geriledi

ABD ham petrol stoklarında gerileme ve talep artışına ilişkin belirtilerin etkisiyle petrol fiyatlarında başlayan artış sürerken, küresel ekonomide Covid-19 kaynaklı durgunlukta öngörülenden daha önce iyileşme beklentileriyle altın fiyatları hafif geriledi.

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ABD ham petrol stoklarında gerileme ve talep artışına ilişkin belirtilerin etkisiyle petrol fiyatlarında başlayan artış sürerken, küresel ekonomide Covid-19 kaynaklı durgunlukta öngörülenden daha önce iyileşme beklentileriyle altın fiyatları hafif geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.80 artışla 36.76 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.39 artışla 34.33 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.17 düşüşle 17.18 dolar,

altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,737.20 dolar,

bakır, yüzde 1.73 artışla 5,445.50 dolar,

platin, yüzde 2.59 düşüşle 841.35 dolar,

paladyum yüzde 2.03 düşüşle 2,061.23 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 624 liraya, Cumhuriyet altını da 2,486 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol yükseldi, altın geriledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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