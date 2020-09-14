'Peygamber üzümü' hasadı başladı - Son Dakika

'Peygamber üzümü' hasadı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde peygamber üzümü hasadı başladı.

Peygamber üzümü hasadı, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Ağustos ve Eylül aylarında yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağa gelen ve işçiler tarafından teveklerden salkım olarak kesilen üzümler daha sonra titiz bir çalışmayla tane tane salkımdan koparılıyor. Tanelenen üzümler potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor. Zahmetli bir üretim aşamasından geçen sürede kadın, çocuk tüm aile fertleri el ele vererek hummalı bir çalışma yapıyor. Tüm aşamalardan geçtikten sonra yaklaşık bir haftada güneşin altında kurutulan üzüm taneleri, daha sonra paketlenerek satışa hazır hale geliyor.

Harmanlı Beldesinde bağcılık yapan Hülya Ekinci üzümde başlayan hasat dönemi dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirerek, üzümü her yıl kuruttuklarını belirterek, "Topladığımız bu üzümlerin çöplerini birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra biz bunu bir bezde yağlayarak, güneşte kurutuyoruz. 1 Hafta boyunca güneşte kuruyan üzüm daha sonra toplanarak satışa çıkıyor. Bu üzüm kışın kuru olarak tüketiliyor" dedi.

Bağbozumuna katılan AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş ise, "Gölbaşı ilçesine bağlı Belören ve Harmanlı Beldelerinde yetişen peygamber üzümünün yüzde 60 'ı ilçemizde yetiştiriliyor. Bizde Harmanlı Beldesi Sulak mevkiinde sergen yerindeyiz. Burada hemşehrilerimiz bağbozumu yapıyor. Bereketli olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecek bu yılki rekolte" diye konuştu.