Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye Teşekkür
Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye Teşekkür

11.02.2026 12:23
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle müzakerelerde Türkiye'nin yapıcı rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, İran devriminin 47'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'daki Azadi Meydanı'nda halka hitap etti.

ABD'yle müzakerelerine değinen Pezeşkiyan, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkesinin nükleer silah üretme peşinde olmadığını ve bunu doğrulamak için her şeye hazır olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa tarafından yapılan açıklamalar güvensizlik duvarı oluşturuyor. Müzakereler bu nedenle sonuca varmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan halktan özür diledi

Bir süre örce meydana gelen gösteriler ve şiddet olaylarına değinen Pezeşkiyan mevcut aksaklıklar nedeniyle halktan özür diledi.

İran Cumhurbaşkanı, "8 ve 9 Ocak günlerinde yaşananlar, ülke için büyük üzüntü yarattı. Halkın sesini dinlemeye hazırız. Hükümet olarak tüm gücümüzle çalışıyor, bütün sorunları kararlılıkla çözmeye gayret ediyoruz." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 984 olduğunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan, Hakan Fidan, Türkiye, İran

Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
