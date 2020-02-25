PFDK sevkleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK sevkleri açıklandı - Son Dakika Spor

PFDK sevkleri açıklandı

6 saat önce

Ersun Yanal ve Volkan Kazak PFDK'daDeniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Rodrigues ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılarBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı - Türkiye...

PFDK sevkleri açıklandı, System.String[]

Ersun Yanal ve Volkan Kazak PFDK'da

Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Rodrigues ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve kulüpleri açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 25 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenlerinden PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

ERSUN YANAL PFDK'DA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile yardımcı antrenör Volkan Kazak sportmenliğe aykırı hareketten, Deniz Türüç kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareketten, Sadık Çiftpınar ile Garry Rodrigues talimatlara aykırı hareketten, takım kaptanlarından Ozan Tufan ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldılar.

Galatasaray'da ise kulüp görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Mert Çetin, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AHMET NUR ÇEBİ DE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü sportmenliğe aykırı açıklamalar ve Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, başkan Ahmet Nur Çebi de internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

Ayrıca Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Göztepe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü de PFDK'ya sevk edilen kulüpler kervanına katılan diğer takımlar oldular.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ersun Yanal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 03:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK sevkleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]