Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmeler, tam katılımlı aşı kampanyası ve toplumsal bağışıklıkla kışa girmek yönünde. Bu çalışmalarda tüm veriler değerlendiriliyor.

AKTİF VAKA SAYISI 120 BİNE DÜŞTÜ

Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'lere dayanmışken, bu oran yüzde 4'e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLİYOR

Verilere göre, daha önce hastalık geçiren ve antikor oluşanlar ile iki doz aşı yaptıran 12 milyon kişi hesaba katıldığında, 20 milyon kişinin bağışıklığının bulunduğu öngörülüyor. Haziran ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması ve bu aşıların tamamının ilk doz olarak uygulanmasının bağışıklık rakamlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor. Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek.

Aşı kampanyasının tamamlanıp, toplumun en az 60 milyonunun aşılanmasının, sonbahara tam toplumsal bağışıklıkla girmek anlamına geleceği ifade ediliyor.

AİLE HEKİMLERİ DE BIONTECH VURACAK

Öte yandan BioNTech aşısının uygulamasıyla ilgili planlamalar sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın; BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine bir ay süreyle saklanabileceğini açıklamasının ardından, Türkiye'deki özel ve kamuya ait 1.500 hastanede BioNTech yapacak altyapının bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleriyle ilgili de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.

PİLOT İL OLARAK AYDIN SEÇİLDİ

"Bakanlık, bu aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için Aydın'ı pilot il olarak seçti" diyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini söyleyen Eryazğan, şunları söyledi: "Aydın'da BioNTech aşısının artık aile sağlığı merkezlerinde de yapılabileceği bir pilot uygulama başlatılacağı bilgisi geldi. Avrupa İlaç Ajansı geçtiğimiz hafta BioNTech aşısının saklama koşullarının değiştiğini açıklamıştı. Buna göre BioNTech artık, aşı dolabında sadece 5 gün değil, bir aya kadar saklanabilecek. Böylece aşıyı aile hekimlikleri de rahatlıkla uygulayabilecek."