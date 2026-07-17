Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. ABD Donanması'nın gösteri ekibi Blue Angels (Mavi Melekler) filosuna ait bir F/A-18 savaş jetinin plajda bulunan kalabalığın hemen üzerinden geçmesi, ortalığı adeta birbirine kattı.

FLORIDA PLAJINDA BÜYÜK PANİK

Kameraya yansıyan görüntülerde, savaş jetinin kumsala beklenenden çok daha yakın bir irtifada büyük bir hızla uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Alçak uçuşun yarattığı şiddetli rüzgar ve yüksek desibelli jet motoru sesi, plajdaki eşyaların savrulmasına ve insanların panik halinde kaçışmasına yol açtı.

PİLOT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan kargaşanın ardından havacılık yetkilileri hızla harekete geçti. ABD Donanması ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçuşta pilotun belirlenen standart güvenlik marjlarının tamamen dışına çıktığı vurgulandı. Olayla ilgili resmi bir inceleme başlatılırken, tehlikeli manevrayı gerçekleştiren pilot, soruşturma süreci tamamlanana kadar geçici olarak açığa alındı.