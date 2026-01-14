Pınar Bulunmaz Davasında Tutukluluk Devam Ediyor - Son Dakika
Pınar Bulunmaz Davasında Tutukluluk Devam Ediyor

14.01.2026 18:56
Şanlıurfa'da Pınar Bulunmaz'ın ölümüyle ilgili sanık eşi tutuklu kalacak. Duruşma 6 Mart'ta.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşi ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında tutuklu sanık eş Rıdvan Bulunmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 6 Mart'ta görülecek sonraki duruşmada kararın çıkması bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı "eşi kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlattı. İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

Tanık ifadesiyle serbest bırakılmıştı

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Sanık Rıdvan Bulunmaz ise önce tutuklandı, üç ay sonra sol 'el svap'ında atış artığı tespit edilmesine rağmen tanık ifadesiyle serbest bırakıldı.

"Ölüm intihar ile açıklanamaz" değerlendirmesi

Dosyaya geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi.

Raporda, Bulunmaz'ın intihar etmediği kaydedilerek, "Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Sanık 16 ay sonra yeniden tutuklandı

Son duruşmada Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması, sanığın delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Rıdvan Bulunmaz'ı tutuklamıştı.

Darp izlerine "sivilce" savunması

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Rıdvan Bulunmaz ile avukatları ve müşteki Pınar Bulunmaz'ın abisi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları Pınar Bulunmaz'ın yüzündeki darp izlerinin "sivilce ve sivilce izi" olduğu iddiasında bulundular. Müştekiler ise duruma tepki gösterdi ve Pınar Bulunmaz'ın çekilmiş son fotoğraflarını dosyaya sunarak sivilcelerin bulunmadığını belirtti.

Mahkeme Heyeti, sanık Bulunmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek sonraki duruşmayı 6 Mart'a bıraktı. 6 Mart'ta görülecek duruşmada kararın çıkması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Suç

