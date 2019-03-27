Son Dakika Haberleri: Pınar Günay İlk Single'ı "Senden Sonra" İle İddialı Geliyor!

Pınar Günay İlk Single'ı "Senden Sonra" İle İddialı Geliyor!

1 saat önce

Bestecilik, eğitmenlik, vokalistlik çalışmalarıyla müzik dünyasının her noktasında kendini kanıtlayan Pınar Günay, ilk single çalışması "Senden Sonra" sonra ile kariyerinin en iddialı çıkışını yaptı.

Pınar Günay İlk Single'ı

Söz ve müziği kendisine ait olan "Senden Sonra" isimli parçasını güçlü sesi ve yorumuyla seslendiren Pınar Günay, müzikseverlerin kalbinde vazgeçilmez bir yere sahip olmaya hazırlanıyor. Pınar Günay ilk single'ı hakkında, "Senden Sonra beni heyecanlandıran bir şarklı oldu, umarım dinleyen herkesi aynı şekilde etkiler" açıklamasını yaptı.

Düzenlemesini Can Alper'in, mix ve mastering'ini Arıkan Sırakaya'nın yaptığı, Meriç Memikoğlu tarafından Stüdyo Arı'da kaydedilen şarkıya Production 451 -Garov Vram tarafından da klip çekildi. Uzun yıllar Türk rock müziği piyasasına damgasını vurmuş olan Aslı Gökyokuş'un vokalistliğini yapan ve yer aldığı bütün projelerde adından söz ettirmeyi başaran Pınar Günay'ın "Senden Sonra" single'ına Apple Music, Spotify ve diğer tüm dijital platformlardan ulaşmak mümkün.

PINAR GÜNAY KİMDİR?

10 Haziran 1979'da Gölcük'te doğan Pınar Günay, sahneye ilk olarak Eyüboğlu Koleji'nde okul orkestrasında çıktı. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano ve çello eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Şan Bölümü'nü bitirdi.

Sanatçı üniversite döneminde Cats in Practice ve Padma isimli gruplarıyla çeşitli mekânlarda, festival ve konserlerde sahne aldı. Kariyerini ses eğitmenliği ve Aslı Gökyokuş'un vokalistliğini yaparak sürdürdü. Gazeteci-yazar Enver Aysever'in "Aykırı Kumpanya" gösterisi için çeşitli besteler yapan, Aysever'in birçok şiirini besteleyen Pınar Günay, zaman zaman gösterilerinde de sahneye çıktı. Pınar Günay konserler ve müzik çalışmalarının dışında seslendirdiği reklam müzikleriyle de tanınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:19 Kaynak: Bültenler

Meriç, Söz, Pınar Günay, Güncel
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