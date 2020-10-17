Pınar Karşıyaka: 78-88

SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ozan Çakar

TOFAŞ: Berk Uğurlu 10, Semaj Christon 19, Dj White 7, Jeremy Simmons 10, Sean Kilpatrick 18, de Vaughn Purcell 8, Berkan Durmaz 3, Alihan Demir, Batun Tuna, Muhsin YaşarPINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 12, Raymar Morgan 26, Tony Taylor 17, Michael Henry 15, Garvey M'Baye, David Kennedy 8, Nusret Yıldırım 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden , Onuralp Bitim, Çağatay Özkan1'İNCİ PERİYOT: 19-30İLK YARI: 37-543'ÜNCÜ PERİYOT: 58-685 FAUL: 26.49 de Vaughn Purcell, 36.27 Jeremy Simmons (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, konuk olduğu TOFAŞ'ı 78-88'lik skorla mağlup etti.Mücadeleye oldukça etkili başlayan Pınar Karşıyaka, henüz 5 dakika geride bırakılırken dış atışlardaki başarısıyla farkı çift hanelere taşıdı: 4-15. Raymar Morgan'ın sayılarıyla skor üretmeye devam eden İzmir ekibi, Metecan Birsen'in dış atış isabetiyle durumu 7-23'e getirdi. Kalan bölümlerde de Pınar Karşıyaka, hücum ritmini koruyarak periyodu 19-30'luk üstünlükle tamamladı.Sean Killpatrick ile sayılar bularak direnç gösteren TOFAŞ, de Vaughn Purcell'in orta mesafe basketiyle farkı 6'ya indirdi: 28-34. Kısa sürede toparlanan Pınar Karşıyaka, hücumda Raymar Morgan-Metecan Birsen ikilisinin etkili oyunlarıyla farkı açmaya devam etti. Devre arasına İzmir ekibinin 37-54'lük skor avantajıyla girildi.Dönüşte her iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümde, 25'inci dakikada konuk ekibin 49-62'lik üstünlüğü ile geçildi. TOFAŞ, hücumda Semaj Christon'ın devreye girmesiyle birlikte nefes alırken, Pınar Karşıyaka'nın pota altı oyunları karşısında çaresiz kalınca final periyoduna da konuk ekip, 58-68'lik skorla önde girdi.

Christon ve Killpatrick ikilisinden sayılar bulan TOFAŞ, 32'nci dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 65-69. Ancak, Nusret Yıldırım'dan gelen üst üste sayılarla Pınar Karşıyaka yeniden oyun hakimiyetini eline aldı. TOFAŞ'ta Purcell ve Simmons'un 5 faul ile oyun dışı kalmasıyla rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, parkeden de 78-88'lik skorla galip ayrıldı.