Pınar Karşıyaka: 78-88 - Son Dakika

Pınar Karşıyaka: 78-88

17.10.2020 19:30
Pınar Karşıyaka: 78-88, System.String[]

SALON: TOFAŞ SporHAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ozan ÇakarTOFAŞ: Berk Uğurlu 10, Semaj Christon 19, Dj White 7, Jeremy Simmons 10, Sean Kilpatrick 18, de Vaughn Purcell 8, Berkan Durmaz 3, Alihan Demir, Batun Tuna, Muhsin YaşarPINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 12, Raymar Morgan 26, Tony...

SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ozan Çakar

TOFAŞ: Berk Uğurlu 10, Semaj Christon 19, Dj White 7, Jeremy Simmons 10, Sean Kilpatrick 18, de Vaughn Purcell 8, Berkan Durmaz 3, Alihan Demir, Batun Tuna, Muhsin YaşarPINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 12, Raymar Morgan 26, Tony Taylor 17, Michael Henry 15, Garvey M'Baye, David Kennedy 8, Nusret Yıldırım 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden, Onuralp Bitim, Çağatay Özkan1'İNCİ PERİYOT: 19-30İLK YARI: 37-543'ÜNCÜ PERİYOT: 58-685 FAUL: 26.49 de Vaughn Purcell, 36.27 Jeremy Simmons (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, konuk olduğu TOFAŞ'ı 78-88'lik skorla mağlup etti.Mücadeleye oldukça etkili başlayan Pınar Karşıyaka, henüz 5 dakika geride bırakılırken dış atışlardaki başarısıyla farkı çift hanelere taşıdı: 4-15. Raymar Morgan'ın sayılarıyla skor üretmeye devam eden İzmir ekibi, Metecan Birsen'in dış atış isabetiyle durumu 7-23'e getirdi. Kalan bölümlerde de Pınar Karşıyaka, hücum ritmini koruyarak periyodu 19-30'luk üstünlükle tamamladı.Sean Killpatrick ile sayılar bularak direnç gösteren TOFAŞ, de Vaughn Purcell'in orta mesafe basketiyle farkı 6'ya indirdi: 28-34. Kısa sürede toparlanan Pınar Karşıyaka, hücumda Raymar Morgan-Metecan Birsen ikilisinin etkili oyunlarıyla farkı açmaya devam etti. Devre arasına İzmir ekibinin 37-54'lük skor avantajıyla girildi.Dönüşte her iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümde, 25'inci dakikada konuk ekibin 49-62'lik üstünlüğü ile geçildi. TOFAŞ, hücumda Semaj Christon'ın devreye girmesiyle birlikte nefes alırken, Pınar Karşıyaka'nın pota altı oyunları karşısında çaresiz kalınca final periyoduna da konuk ekip, 58-68'lik skorla önde girdi.

Christon ve Killpatrick ikilisinden sayılar bulan TOFAŞ, 32'nci dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 65-69. Ancak, Nusret Yıldırım'dan gelen üst üste sayılarla Pınar Karşıyaka yeniden oyun hakimiyetini eline aldı. TOFAŞ'ta Purcell ve Simmons'un 5 faul ile oyun dışı kalmasıyla rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, parkeden de 78-88'lik skorla galip ayrıldı.


Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88
Pınar Karşıyaka: 78-88

Pınar Karşıyaka, Erşan Kartal, Berk Uğurlu, Ali Şakacı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka: 78-88 - Son Dakika Spor

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