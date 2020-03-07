Pınar Karşıyaka 85-54 Bahçeşehir Koleji - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka 85-54 Bahçeşehir Koleji - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka 85-54 Bahçeşehir Koleji

6 saat önce

Pınar Karşıyaka'nın Taylor, Bahçeşehir Koleji'nin ise Hardy ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyup çeyreği 19-15 galip tamamladı.

Pınar Karşıyaka 85-54 Bahçeşehir Koleji, System.String[]

Pınar Karşıyaka'nın Taylor, Bahçeşehir Koleji'nin ise Hardy ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyup çeyreği 19-15 galip tamamladı.


İkinci periyodun başında farkı 2 sayıya (21-19) kadar indiren rakibi karşısında kontrolü tekrar sağlayan Pınar Karşıyaka, 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle 33-25 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, devreyi 36-33 önde bitirdi.


Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikayı 10 sayı farkla 43-33 galip durumda geçti. Taylor'un üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 22 sayıya (58-36) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 65-45 üstün girdi.


Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 31 sayılık farkla 85-54 galip ayrıldı.


Karşılaşmayı 11 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Metecan Birsen, lig tarihinde bin sayı barajını geçti.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Ozan Çakar


Pınar Karşıyaka: Taylor 21, Crocker 16, Kennedy 4, M'Baye 11, Semih Erden 8, Metecan Birsen 11, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 2, Triche 9, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu 3


Bahçeşehir Koleji: Can Altıntığ 16, Hardy 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Jones 3, Johnson 8, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir 6, Bartu Yılmaz 2, Clark 7


1. Periyot: 19-15


Devre: 36-33


3. Periyot: 65-45


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı
Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı Yukatel Denizlispor maçında taktikleri Emre Belözoğlu verdi Fenerbahçe, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka 85-54 Bahçeşehir Koleji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]