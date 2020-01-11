Pınar Karşıyaka 91-82 Teksüt Bandırma - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka 91-82 Teksüt Bandırma - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka 91-82 Teksüt Bandırma

6 saat önce

Rakibinin Smith'le sayılar ürettiği ilk 4 dakikayı 12-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'in 3 sayılık basketiyle son 2 dakikaya 6 sayı farkla 21-15 önde girdi.

Pınar Karşıyaka 91-82 Teksüt Bandırma, System.String[]

Rakibinin Smith'le sayılar ürettiği ilk 4 dakikayı 12-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'in 3 sayılık basketiyle son 2 dakikaya 6 sayı farkla 21-15 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-21 üstün tamamladı.


İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Teksüt Bandırma, 13. dakikada 29-25 öne geçmesine rağmen rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren ev sahibi ekip, 15. dakikada 33-29 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Crocker'in üst üste 3 saylık basketleriyle farkı 10 sayıya (44-34) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, devreyi 44-39 galip bitirdi.


Üçüncü periyoda etkili başlayan ve aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Morgan'ın smaç basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 60-45. Ev sahibi ekip periyodu da 68-56 önde tamamladı.


Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 91-82 galip ayrıldı.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Semih Vural


Pınar Karşıyaka: Taylor 15, Crocker 12, Metecan Birsen 9, M'Baye 12, Morgan 22, Yunus Sonsırma 8, Semih Erden 3, Onuralp Bitim, Kennedy 10, Nusret Yıldırım


Teksüt Bandırma: Smith 15, Şehmus Hazer 10, Kalinoski 6, Hummer 10, Terry 1, Prewitt 5, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 20, Alperen Şengün 10


1. periyot: 25-21


Devre: 44-39


3. periyot: 68-56

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Bandırma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:43 
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