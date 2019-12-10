Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!
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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!

6 saat önce

Kupanın birinci turunda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği ikinci tur L Grubu'na ZZ Leiden karşısında başlayacak.

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!, System.String[]

Kupanın birinci turunda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği ikinci tur L Grubu'na ZZ Leiden karşısında başlayacak.


ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka müsabakası TSİ 22.00'de Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak.


Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'e konuk olacak.


- Avrupa'da 17 bin sayı barajını aşacak


Avrupa kupalarında 216. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 215 maçta 112 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Bu müsabakalarda 16 bin 999 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 684 sayı gördü.


İzmir temsilcisi, yarın bulacağı ilk basketle Avrupa kupalarında 17 bin sayı barajını geçecek.


Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 
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