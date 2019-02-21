Pınar Karşıyaka'da Bauermann Dönemi
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Pınar Karşıyaka, Özhan Çıvgın'la yolların ayrılmasıyla boşalan antrenörlük görevine Alman Dirk Baurmann'ı getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Pınar Karşıyaka
, Özhan Çıvgın'la yolların ayrılmasıyla boşalan antrenörlük görevine Alman Dirk Baurmann'ı getirdi. Kariyerinde Almanya
, İran
ve Polonya
Milli Takımı'nı da çalıştıran 61 yaşındaki Bauermann, Bayer Leverkusen
, Oostende
, Apollon Patras
, Brose Baskets, Bayern Münih
, Lietuvos Rytas
, S. Oliver
Würzburg ve son olarak Çin
'de Sichuan Blue Wales takımlarında antrenörlük yaptı. Dirk Nowitzki
'nin de yer aldığı Almanya Milli Takımı'yla 2005 Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Bauermann, Almanya'da 9 lig. 4 kupa şampiyonluğu yaşadı. İzmir
ekibiyle 1 yılı opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaşan Baurmann, yarın İzmir'de olacak.
Avrupa'nın kariyerli isimlerinden Alman çalıştırıcı için cumartesi günü imza töreni düzenlenecek. Karşıyaka, daha önce Ufuk Sarıca
, Oktay Mahmuti
, Jure Zdovc gibi isimleri gündemine almış ancak anlaşma sağlayamamıştı. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
Mehmet Topal'ın Golü Sosyal Medyayı Salladı
Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Zenit-Fenerbahçe Maçında İngiliz Hakemden Skandal Karar
Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!