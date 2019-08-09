Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda
34 dakika önce
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka
'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk
, Beşiktaş
Sompo Japan'a transfer oluyor.
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes
'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan
'daki FIBA U18 Avrupa
Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya
asıllı Türk pivot Adem Bona, İtalya
'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.
- İzmir
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