Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda
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Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda

34 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oluyor.

Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oluyor.
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan'daki FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona, İtalya'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Birkan Batuk, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
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