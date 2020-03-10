Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada

6 saat önce

Çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 89-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka, Kiev Basket'i yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada, System.String[]

Çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 89-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka, Kiev Basket'i yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.


Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


Avrupa'da 223. karşılaşma


Avrupa kupalarında 223. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 222 müsabakada 119 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 682 sayı atıp potasında 17 bin 176 sayı gördü.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:17 
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