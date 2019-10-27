Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...

Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez...

31 dakika önce

Son olarak 2015-2016 sezonunda art arda Büyükçekmece, Yeşilgiresun, Beşiktaş, Türk Telekom ve İstanbul BŞB'yi yenerek 5'te 5 yapan Kaf-Kaf, aynı performansı bu sezon başında gerçekleştirdi ve liderliğini korudu.

Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor! 4 sezon sonra ilk kez..., System.String[]

Son olarak 2015-2016 sezonunda art arda Büyükçekmece, Yeşilgiresun, Beşiktaş, Türk Telekom ve İstanbul BŞB'yi yenerek 5'te 5 yapan Kaf-Kaf, aynı performansı bu sezon başında gerçekleştirdi ve liderliğini korudu.


TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçemkece, Fritti Ekstra Bursaspor, Sigortam.Net İTÜ ve Gaziantep Basketbol maçlarını kazanan yeşil-kırmızılılar taraftarını da mest etti.


Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde müthiş bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka gelecek hafta ligde Türk Telekom'u konuk edecek.


Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Büyükçekmece, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:26 
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