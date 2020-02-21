Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

? Öncelikle "İkimiz Adına" adlı yeni single'ınızdan ve şarkının size nasıl geldiğinden bahsedelim...



Aslında çok uzun zamandır şarkı arayışı içindeydim. Son single'ımı yaptıktan sonra çok uzun bir süre ara verdim. İstediğim şarkıyı bulana kadar bekledim. Çünkü sırf piyasadan uzak kalmayayım diye şarkı yapmak istemedim açıkçası.



? Bu süreçte çok şarkı dinlediniz mi?



Evet, birçok şarkı dinledim, fakat istediğim onlar değildi. Çok ünlü bestecilerden de şarkılar geldi ama yok yok yok... Pop müzikte iyi bir beste bulmak artık o kadar zorlaştı ki. Lavabonun tıkandığını düşünün ve bir türlü açılmıyor...



? "İkimiz Adına"yı nasıl buldunuz?



Tam umudumu kesmişken yollarımız sevgili Hande Ünsal'la kesişti. İlk tanışmamızda birbirimizden çok iyi elektrik aldık. Çok açık davrandık birbirimize. Ben ona "Bak Hande'ciğim, o kadar çok kişiden şarkı dinledim ki artık tükendim. Senden tek ricam benden şarkı saklama. Eğer bunu yapacaksan hiç uğraşmayalım, boşuna zaman kaybetmeyelim" dedim. O da "Sen hiç merak etme, istediğin şarkıyı sana yapacağım" dedi. Birkaç gün sonra telefonum çaldı, arayan Hande'ydi. "Sana bir şarkı gönderiyorum, eğer istemezsen ben kendi albümüme koyacağım" dedi. Heyecanla açtım. Öyle güzel, öyle kavruk bir sesle söylemişti ki, o sözler ve nakarat beni benden aldı. En az 10 kez dinledim. Kendime "Pınar bu şarkı senin olmalı" dedim ve hemen Hande'yi aradım "Şarkıyı istiyorum, çok beğendim" diye. Hande Ünsal, Bade Derinöz muhteşem bir şarkı yapmıştı. Aranjeyi sevgili Serkan Balkan'ın yapmasını istedim, o da şarkıyı uçurdu!



ASANSÖRLE -3'E İNDİK KARŞIMIZA DUVAR ÇIKTI



? Şarkıya çektiğiniz klip de çok konuşuldu. Kimin fikriydi asansörde klip çekmek?



İnanın klibin senaryo süreci, çekimden çok daha zor ve yorucu geçti. Günlerce uykusuz kaldık. Ekiple tartıştık, yazılan ve iptal edilen senaryolar oldu. Şarkıya uyan senaryoyu ve hikayeyi bulamadık.Haliyle demoralize oldum. Şarkının çıkış tarihinde gecikme yaşanmaması için klip tarihini de belirlemiştik.Çekime 4 gün kala, yakın bir arkadaşımla film izlerken asansörde kalan bir çifti gördük ve dedim ki "Ben neden hikayemi asansörde anlatmayayım"... Böyle çıktı, asansörde klip çekerek Türkiye'de bir ilke imza atmış olduk.



? Asansördeki çekimler 14 saat sürmüş, klostrofobisi olan biri değilsiniz sanırım...



(Gülüyor) İlk birkaç saat zorlandım açıkçası. Allah'tan tek başıma değildim içeride, yoksa benim için zor olurdu.Normalde asansör hep aynı katta sabit duruyordu ama ekipten biri sağ olsun anahtarı çevirmiş, -3'e indik! Kapı açılınca karşımıza koca bir duvar çıktı. Neyse ki sağ salim çekimleri tamamladık. Bunların yanında çok da üşüdüm ama netice güzel oldu.



DANSI KENDİME YAKIŞTIRMIYORUM



? "Sahnede hoplayıp zıplamak bana göre değil. Çünkü uzun boylular dans edince hoş durmuyor, odun gibi görünüyoruz" demiştiniz. Gerçekten dans etmeyi uzun boylulara yakıştırmıyor musunuz?



Aslında bu açıklamayı kendim için yapmıştım.Dansı kendime yakıştırmıyorum, beceremiyorum ya da bana öyle geliyor.Ama mesela Hadise'yi sahnede çok beğeniyorum. Ona dans etmek o kadar yakışıyor ki...



? Dans, sahne şovunun bir parçası. Siz sahnenizde neyi ön plana çıkarıyorsunuz?



Sahnelerimde kıyafetime, repertuvarıma çok önem veriyorum.Orkestramla uyum içinde olmaya özen gösteriyorum.Sanki evimin salonunda arkadaşlarımla birlikte şarkılar söylüyormuş gibi sahneyi sıcak bir ortama çeviriyorum. Kimseyi evine mutsuz göndermemeye çalışıyorum.



? Kısa süre önce sokak hayvanları yararına konser vermiştiniz. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devamı gelecek mi?



Sosyal sorumluluk projelerine her zaman varım. Elimden ne geliyorsa yaparım.Çocuklara karşı da ayrı bir ilgim var. Arada kimsesiz çocukları ziyaret ederim, köy okullarına yardımda bulunurum. Onların dualarını almak paha biçilmez bir şey benim için.



? Özel hayatıyla gündeme gelen isimlerden değilsiniz. Ama biz yine de soralım; aşk hayatınızda nerede?



Evlilik çok kutsal bir müessese benim için. Çok özel. Her şeyi uluorta yaşamak bana göre değil.



PİYASA ÇOK ZOR: İŞ ÇALIYOR AYAK KAYDIRIYOR ARKADAN KONUŞUYORLAR



? Kariyerinize dair "keşke"leriniz var mı? Hayal kırıklıklarınız var mı?



Hayal kırıklığı olmaz olur mu? O kadar çok şey gördüm ki şu 11 yıl içinde... Çok, çok zor bir piyasa. Hep iş çalmalar, ayak kaydırmalar, yüzüne gülüp arkandan konuşmalar... Hele ki en zoru kimseye güvenememek. Bir de "ortada kocaman bir pasta var" diyorlar ya, ben ona inanmıyorum. Kafa isimler gençlere hiç yol açmıyor. Oysa o kadar güzel yetenekler var ki, heba olup gidiyorlar. Ben şanslıyım, kendi müzik şirketim var ve kafam rahat.



ARABESK SÜRPRİZİ



Son single'ınızdan önce 90'ların sevilen şarkısı "Üzülme"yi cover'lamıştınız. Yeni bir cover projeniz var mı?



Bir ara şarkı bulamayınca herkes cover'a yöneldi, ben de onlardan biriyim. Bundan sonrası için de çok sevilen arabesk şarkılardan birini cover'layabilirim.