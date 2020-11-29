Pınarhisar'da yerli ve milli sebze tohumu tanıtılıyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tohum satış bayilerine yerli ve milli domates, salatalık, biber, patlıcan tohumlarının tanıtımı yapılıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda hibrit sebze tohumu üretiminde tohum ihtiyacının çok büyük kısmının yurt dışından temin edildiği, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yazlık sebze tohumlarında üretimin büyük kısmında yerli tohumu kullanılır hale gelindiği bildirildi. Açıklamada, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında 3 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolde yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesine yönelik proje yürütülmesi, sonuçlandırılması ve sonucunda elde edilecek çıktıların kullanılması için ortak çalışma yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu proje TİGEM'e bağlı Antalya Boztepe işletmesinde yürütülmekte olup, domates, hıyar, biber, patlıcan ve kavun tohumları üretilmektedir. Protokol kapsamında üretimi yapılan sebze tohum çeşitleri piyasada satışa sunulmuştur" denildi.

Açıklamada ayıca, "Pınarhisar ilçemizde proje örnek alınarak Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve TİGEM yetkilileri ile Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Süleyman Korkut tarafından ilçedeki tohum satış bayilerine yerli tohumların tanıtımı yapılmaya başlandı. Yerli ve milli özellik taşıyan çeşitlerin ülkemiz tarımına ve milletimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ