Pinna Nobilis Türü İçin Restorasyon Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pinna Nobilis Türü İçin Restorasyon Projesi

17.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇOMÜ tarafından Çanakkale Boğazı'nda nesli tehlike altında olan Pinna nobilis için restorasyon çalışmaları yapılıyor.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Acarlı tarafından yürütülen proje kapsamında; nesli kritik tehlike altında bulunan Pinna nobilis türünün korunması için Çanakkale Boğazı'nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde, boğazın tabanı santim santim ölçülerek genç pina bireyleri doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

Deniz suyunu süzerek beslenmesi nedeniyle deniz ekosisteminde önemli bir role sahip olan Pinna nobilis, Haplosporidium pinnae adlı parazitin neden olduğu kitlesel ölümler sonucu Akdeniz genelinde büyük ölçüde yok oldu. Nesli kritik tehlike altında bulunan türün popülasyonunu korumak ve yeniden kazandırmak amacıyla ÇOMÜ'lü akademisyenler tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarından özel toplayıcı materyallerle alınan genç pina bireyleri, Çanakkale Boğazı'nın giriş ve çıkış noktalarına santim santim ölçüm yapılarak ekiliyor.

'2020 YILINDA YOĞUN ÖLÜMLERLE KARŞILAŞTIK'

Pinna nobilis türünün yasal olarak koruma altında olduğunu belirten Doç. Dr. Sefa Acarlı, "Bu türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle 2016 yılında Akdeniz'de ortaya çıkan parazitik hastalık, İspanya kıyılarından başlayarak yayıldı ve birçok bölgede popülasyonların neredeyse yüzde 100'ünün ölmesine neden oldu. Türkiye denizleri açısından baktığımızda ise 2020 yılında Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı'nın girişinde yoğun ölümlerle karşılaştık. Yaptığımız su altı dalışlarında pina alanlarının adeta birer mezarlığa dönüştüğünü gördük" dedi.

'EKOLOJİK BİR MÜHENDİS OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR'

Çalışmanın iki aşamalı olarak planlandığını belirten Doç. Dr. Acarlı, ilk aşamanın Marmara Denizi'nin Erdek-Ocaklar açıklarında gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır farklı bölgelerde yaptığımız dalışlarda sağlıklı ve güçlü pina popülasyonlarının yanı sıra genç bireylerin bulunduğu alanları tespit ettik. Bu kapsamda özel toplayıcı materyaller kullanılarak genç pina bireylerinin tutunması sağlandı. Yaklaşık 15 santimetre boya ulaşan bireyler, denizde büyütüldükten sonra doğal yaşam alanları olan deniz tabanına yerleştirildi. Pinna nobilis, ortamda bulunan organik ve inorganik maddeleri süzmesi nedeniyle ekolojik bir mühendis olarak da değerlendirilmektedir. Zemine ektiğimiz bireylerin bir yıl içerisinde yaklaşık 30 santimetreye ulaştığını gözlemledik" diye konuştu.

'7 FARKLI İSTASYONDA ÇALIŞMA YAPTIK'

Marmara Denizi'ndeki çalışmaların ardından Çanakkale Boğazı'na yöneldiklerini belirten Doç. Dr. Acarlı, "Çanakkale Boğazı'nın özellikle giriş kısımlarında yüksek oranda ölümlerin yaşandığını biliyoruz. Marmara Denizi'nde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, topladığımız genç bireyleri bu alanlara ekim yaparak yerleştiriyoruz. Şu ana kadar 7 farklı istasyonda çalışma gerçekleştirdik. Hedefimiz bu sayıyı artırmak" dedi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pinna Nobilis Türü İçin Restorasyon Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
Üniversitede skandal Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:43:11. #7.11#
SON DAKİKA: Pinna Nobilis Türü İçin Restorasyon Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.