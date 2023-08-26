Yaşlı adamın bacağını parçalayan pitbull'un sahiplerine ödül gibi ceza - Son Dakika

Yaşlı adamın bacağını parçalayan pitbull'un sahiplerine ödül gibi ceza

Son Güncelleme: 26.08.2023 14:19

İstanbul Bakırköy'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpek, saldırdığı Ahmet Donanmaoğlu adlı kişinin bacağını parçaladı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, köpeğin sahiplerine 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 66 bin 798 lira para cezası kesti.

Bakırköy'de Ahmet Donanmaoğlu'na saldıran Pitbull cinsi köpeğin sahibi oldukları tespit edilen E.A. ile E.Y.'ye 66 bin 798 lira para cezası yazıldı. Pitbull hayvan barınağına teslim edilirken E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan Pitbul cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde köpeğin E.A. ile E.Y. isimli 2 kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 66 bin 798 lira para cezası kesilirken, E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Donanmaoğlu'nu ısıran köpek ise Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kulübesinde yatan köpeğin Donanmaoğlu'nu görünce birden kulübeden çıktığı ve adama saldırdığı, adamın dakikalarca köpek tarafından saldırıya uğradığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yeşilköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı adamın bacağını parçalayan pitbull'un sahiplerine ödül gibi ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adamın bacağını parçalayan pitbull'un sahiplerine ödül gibi ceza - Son Dakika
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