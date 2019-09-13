Son Dakika Haberleri: Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi
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Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi

1 saat önce

Kayseri'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kaçak olduğu belirlenen işletmede piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kaçak olduğu belirlenen işletmede piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi.

Kayseri'de, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetiminde, Cırgalan mahallesinde bulunan bir işletmenin kaçak olduğu ve merdiven altı kaçak peynir üretimi yaptığı belirlendi.

Kaçak üretim yapan işletmenin iki adet soğuk hava deposunda polis ekipleri ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde kaçak 20 ton tulum peyniri, lor peyniri ve teleme peyniri olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin cezai işlem uygulayacağını öğrenen işletme sahibi görevlilere sardırmak isterken polis ekiplerince engellendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yasal işlemler sonrasında el konulan ve piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak ve sağlıksız peynirler kamyona konuldu. Kaçak peynirler imha edilirken, işletme sahibine ise para cezası kesildi.

(İHA)

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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