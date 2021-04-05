PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 8.20 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 8.20 lirada

05.04.2021 10:09
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 8.20 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,428.99 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,428.99 puanda  başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.33 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 eksideydi.

ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren veriler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle başlıca para birimleri karşısında hızlı yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 8.20 liranın üzerinde başladı. Küresel piyasalarda euro 1.17517 dolar ile beş ayın en düşük düzeylerine doğru inerken, dolar endeksi de 92.948 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1524 lira ve en yüksek 8.2475 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,euro en düşük 9.5854 lira ve en yüksek 9.7115 lirayı gördükten sonra, 9.64– 9.65 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2859 lira ve en yüksek 11.4163 lirayı gördükten sonra 11.35 – 11.36 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17517 - 1.17722 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17532 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma günü iyimser bir gelişme izlediği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de Mart'ta tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirken, küresel görünüme ilişkin iyimserlikle riskli varlıklarda ılımlı yükselişler kaydedildi. "Paskalya tatili nedeniyle birçok piyasanın kapalı olduğu Cuma günü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde hisse senetleri gösterge endekslerinde sınırlı artışlar yaşandı. ABD tahvil faizleri hafif yükselirken, dolar güçlendi. Altın fiyatları bir miktar gerilerken, ham petrol fiyatları yükseldi."Türk finansal varlıklar karı şık bir seyir izledi. Yurtiçi makroekonomik veri akışı sakinken, finansal varlıklarda ayrışan performanslar gözlendi. Borsa İstanbul gösterge 100 endeksindeki yüzde 0.3 artışa karşın, gösterge 30 endeks yüzde 0.1 geriledi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti. Ülke risk primi yatay kalırken, tahvil faizleri geriledi."Yeni güne küresel piyasalar Cuma gününden kalan eğilimlerle iyimser bir başlangıç yaptı. Dünyada günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD Mart ayı hizmet sektörü aktiviteendeksleri takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacakken, piyasa ortalama beklentisi tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) Mart'ta yüzde 1.04 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 15.6'dan yüzde 16.1'e çıktığı yönünde. "Türk finansal varlıkların seyri açısından enflasyon verilerinin yanında küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."ABD'de Mart ayında tarım dışı istihdam artarken, saatlik ücret artışları tahminlerin altında kaldı. Tarım dışı istihdam Mart ayında bir önceki aya göre 647 bin kişilik beklentilerin üzerinde 916 bin kişi artarken, Şubat verileri yukarı yönde revize edildi.

"İşsizlik oranı Şubat ayındaki yüzde 6.2'den yüzde 6.0'ya indi. Ülkede saatlik ortalama kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0.1 artış tahminlerinin aksine yüzde 0.1 düşerken, ücretlerin yıllık artış hızı yüzde 5.2'den yüzde 4.2'ye yavaşladı."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 8.20 lirada - Son Dakika Ekonomi


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