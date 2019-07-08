Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.94 düştü, dolar 5.72 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.94 düştü, dolar 5.72 lirada

1 saat önce

– Haftaya yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 106 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 97 bin 891 puanı ve en yüksek 99 bin 100 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.94 düşüşle 98 bin 695 puanda tamamladı.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.94 düştü, dolar 5.72 lirada, System.String[]
–  Haftaya yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 106 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 97 bin 891 puanı ve en yüksek 99 bin 100 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.94 düşüşle 98 bin 695 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 2.32 düşüşle 145 bin 938 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 348 puanı ve en yüksek 148 bin 828 puanı görerek günü yüzde 1.38 kayıpla 147 bin 346 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.98 artışla yüzde 16.87 düzeyine ve  iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.74 artışla yüzde 19.12 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.7052 lira ve en yüksek 5.7858 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,
euro en düşük 6.4069 lira ve en yüksek 6.5042 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.1492 lira ve en yüksek 7.2564 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:12 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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