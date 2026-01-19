Piyasalarda Gerginlik: Trump'tan Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Piyasalarda Gerginlik: Trump'tan Gümrük Vergisi

19.01.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Grönland tartışmaları nedeniyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Jeopolitik riskler, ticari gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler küresel piyasalarda yeni haftada risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıkladı.

1 Şubat'tan itibaren, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Gümrük vergisi tarifelerine ilişkin risklerin yeniden ortaya çıkmasının yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor seviyeleri gören borsalar için yeni bir sınav olabileceği öngörülüyor.

Analistler, ABD'nin ticari yaptırımlarının Avrupa hükümetlerinin ellerindeki ABD varlıklarını azaltma ve avroyu destekleme olasılığını artırdığını söyledi.

Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın yerine geçebilecek adaylar arasında Hassett'in daha "piyasa dostu" bir isim olarak görüldüğüne işaret eden analistler, ancak Beyaz Saray ile bağının bankanın bağımsızlığına yönelik endişelere yol açtığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın Fed başkanı adaylarından BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile perşembe günü görüştüğünü belirterek, yeni Fed başkanının Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretin öncesinde veya sonrasında açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan Trump, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e 2 hafta içinde dava açacağını bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "İş gücü piyasası koşullarında açık ve sürekli bir iyileşme olmadığı sürece, politikayı ayarlamaya hazır olmalıyız." dedi.

Bowman, koşullar değişmeden, duraklama yapacaklarına dair sinyal vermekten kaçınmaları gerektiğini anlattı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da mevcut politika duruşunun politika faiz oranına ilişkin ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını belirlemek açısından Fed'i iyi bir konumda bıraktığını söyledi.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel piyasadaki petrol arz fazlası nedeniyle jeopolitik petrol risk priminin sınırlı kalmasının beklendiğini, bunun İran ve Venezuela'daki üretim belirsizliğini telafi edebileceğini bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 76,3'e çıktı.

Bu arada Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları, jeopolitik risklerin ve küresel borçların arttığı, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla ilerlediği ve küresel işbirliği açısından kritik bir dönemeçte "Diyalog Ruhu" temasıyla 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek.

WEF'in bu yıl 56'ncısını düzenlediği yıllık toplantıları, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak. ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken, Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Forumdan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği bekleniyor.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 4,22'de, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik, ticari riskler ve Fed'e ilişkin endişelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu cuma günkü kapanışına göre yüzde 1,8 yükselişle 4 bin 663,6 dolardan işlem görüyor.

94,1 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşün ons fiyatı da cuma günkü kapanışın yüzde 4 üzerinde 93 dolarda seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 63,6 dolara yükseldi.

New York borsası negatif seyretti

Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ABD'de bugün "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olacak. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odağına yer alacağını söyledi.

Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyretti

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması imzalandı.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin Avrupa piyasalarının yönünü etkileyebileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin'in büyüme verisinin iyi gelmesi risk iştahını bir nebze artırdı.

Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklere karşın 2025'te yüzde 5 büyüdü. Ülkede aralık ayına ilişkin perakende satışlar yıllık yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimi yüzde 5,2 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Japonya piyasaları ise siyasetin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 8 Şubatta yapılması planlanan erken seçime dair bugün açıklamalar yapması bekleniyor.

Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58, 40 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90 tüm zamanların, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,25'le, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3,25'le 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Japonya'da kasım ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Yapay zeka yatırımlarının verimli bir şekilde devam edeceğine ilişkin iyimserlikle Güney Kore'de Kospi endeksi 4.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Borsa rekor seviyeden kapandı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,70 değer kazanarak 12.668,52 puandan tamamlayarak rekor seviyeden kapandı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 14.369 puandan kapandı.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,2 artışla 43,2753'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 43,2660'ten işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladı. Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puanın direnç, 12.500 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi, kasım kısa vadeli dış borç istatistikleri,

13.00 Avro Bölgesi, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

ABD'de piyasalar kapalı olacak

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Grönland, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda Gerginlik: Trump'tan Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Yaşlı çiftin sır ölümü Başlarından vurulmuş halde bulundular Yaşlı çiftin sır ölümü! Başlarından vurulmuş halde bulundular
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

10:50
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel’den olay hamle
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den olay hamle
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:14
Barcelona’nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
10:03
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:10
Nereden nereye Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:48
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:35
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
07:17
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
06:45
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:14:22. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda Gerginlik: Trump'tan Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.