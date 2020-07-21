Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 artışla 120.395,77 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,90 puan değer kazandı. Dün 119.280,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 890,02 puan ve yüzde 0,75 artarak 120.170,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.943,28, en yüksek 120,585,55 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Güneş Sigorta, Odaş Elektrik, Garanti Bankası, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.



Altının onsu 1.825,04 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1453, sterlin/dolar paritesi 1,2689 ve dolar/yen paritesi 107,23 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8470 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,43 artışla 1.825,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,65 artışla 44,51 dolardan işlem görüyor.