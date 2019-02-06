Piyasaya Sahte Para Süren 7 Şüpheli Yakalandı
11 dakika önce
Eskişehir'de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Eskişehir'in Sivrihisar
ilçesinde yapılan ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sivrihisar- Ankara
kara yolu üzerinde şüphelendikleri aracı takibe etmeye başladılar. Ekipleri fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken, otomobilde bulunan 3 kişiyi Eskişehir'in girişinde yakaladılar. Bu kişilerin bağlantısı olduğu anlaşılan 4 kişi ise Ankara'nın Polatlı
ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 146 adet 50'lik ve 110 adet de 100'lük olmak üzere toplam 18 bin 300 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheli şahısların jandarmadaki sorguları devam ediyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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