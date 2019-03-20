Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristlerce Kullanılan 2 Sığınak İmha Edildi

PKK'lı Teröristlerce Kullanılan 2 Sığınak İmha Edildi

48 dakika önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mart'ta başlatılan "Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu"nun dün başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 kış sığınağının kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazideki aramada, kaya oyuğu ve 3 bidon içerisinde MG-3 makineli tüfek, 6 pil, 4'lü büyük pil bloğu, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon bölgesindeki 21 konut ve eklentisindeki aramada 32 kişi ve 8 araç kontrol edildi. Bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Mustafa Eser, Diyarbakır, PKK, Güncel
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