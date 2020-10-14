PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken yakalandı - Son Dakika

PKK terör örgütü üyesi tarlada çalışırken yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı olan şahıs, Afyonkarahisar'da çalıştığı tarlada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı olan şahıs, Afyonkarahisar'da çalıştığı tarlada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı, bölücü terör örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarata çalışması yapan ekipler, Gaziantep nüfusuna kayıtlı A.O. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirledi. Şahsın İhsaniye ilçesinde ikamet ettiğini, ancak İscehisar ilçesi Olukpınar köyünde tarlada çalıştığı belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ayrıca tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma gibi 11 ayrı suç dosyasının da bulunduğu bildirildi. Şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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