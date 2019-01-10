Son Dakika Haberleri: PKK ve Ypg, 2 Öso'luyu Öldürdü

PKK ve Ypg, 2 Öso'luyu Öldürdü

1 saat önce

Terör örgütü PKK ve YPG Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO'nun kontrolündeki Halep'e saldırıda bulundu.

PKK ve Ypg, 2 Öso'luyu Öldürdü, System.String[]
Terör örgütü PKK ve YPG Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO'nun kontrolündeki Halep'e saldırıda bulundu. Saldırıda 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG ve PKK'lı teröristler, sabah erken saatlerde Azez ilçesine bağlı Kelcebrin köyünde nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracını ABD yapımı anti-tank füzesiyle hedef aldı. Saldırıda ÖSO'ya mensup 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Suriye, PKK, 3. Sayfa
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