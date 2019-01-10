PKK ve Ypg, 2 Öso'luyu Öldürdü

Terör örgütü PKK ve YPG Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO'nun kontrolündeki Halep'e saldırıda bulundu.

Terör örgütü PKK ve YPG Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO'nun kontrolündeki Halep'e saldırıda bulundu. Saldırıda 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG ve PKK'lı teröristler, sabah erken saatlerde Azez ilçesine bağlı Kelcebrin köyünde nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracını ABD yapımı anti-tank füzesiyle hedef aldı. Saldırıda ÖSO'ya mensup 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. - AZEZ

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