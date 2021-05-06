Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de başladı

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, kadınlar müsabakalarıyla İzmir'de başladı.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda ilk gün kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan ekiplerin katılımıyla grup müsabakaları oynandı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilileri yarı finale yükselmek için yarın eleme maçı oynamaya hak kazandı.

Yarın erkeklerde de heyecanın başlayacağı organizasyon, 9 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.