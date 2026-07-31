Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı - Son Dakika
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Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı

Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı
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Sicilya'da deniz keyfi yapan tatilciler, kıyıya vuran çantaların içinde tam 700 bin avro nakit para buldu. Mahsur kalan sürat teknesinden denize atıldığı iddia edilen paralar, yetkililer tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Bir tatil adasında deniz keyfi yapan tatilciler, kıyıya vuran çantaların içinde tam 700 bin avro nakit para görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Şoke edici görüntülerde, tatilcilerin bir alışveriş çantasının kapağını açıp içine üst üste istiflenmiş banknot demetlerini ortaya çıkardığı anlar yer alıyor. Meraklı bir görgü tanığının ise birkaç deste parayı eline alıp inceledikten sonra hızla geri koyduğu görülüyor.

Bu sıra dışı olay, Sicilya’nın güney kıyısındaki sahil beldesi Casuzze’de meydana geldi. Mahsur kalan bir sürat teknesinden denize atıldığı iddia edilen para dolu çantaları gören tatilciler, hızla çantaların etrafında toplandı.

İtalyan polisi, 5,5 metre uzunluğundaki teknenin Malta'dan yola çıktığını ve seyir halindeyken motor arızası yaptığını bildirdi. Yakıtı biten tekne, içinde üç adam ve yaklaşık 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocukla birlikte kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

Müfettişlere göre, araçtaki dört kişiden üçü tekne sahile doğru sürüklenmeye devam ederken denize atladı.

Emniyet güçleri tekneye doğru yaklaşırken, gemide kalan tek kişinin ağzı kapalı çantaları denize attığı iddia edildi.

Akıntı, yüzen çantalardan birkaçını sahile taşıdı ve tatilciler çantaları sudan çıkarmaya yardım etti. Yetkililer, toplam tutarının 600 bin ile 700 bin avro arasında olduğu tahmin edilen paranın neredeyse tamamını ele geçirdi.

Teknedeki dört kişi gözaltına alınırken, sürat teknesi ise adli inceleme yapılmak üzere limana çekildi.

Ragusa Emniyet Müdürü Salvatore Fazzino, teknenin sadece beklenmedik bir mekanik arıza sayesinde yakalanabildiğini belirtti.

Fazzino, "Tekneyi durduran şey motor arızası oldu. Eğer her şey yolunda gitseydi onu yakalayamazdık" dedi.

Fazzino ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerinin paranın tamamını topladığını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Soruşturmacılar daha sonra teknenin Malta kökenli bir adam tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı.

Araçtaki diğer üç kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Emniyet güçleri şimdi paranın nereden geldiğini ve Malta ile Sicilya arasındaki bu rotada neden bu kadar büyük miktarda nakit para taşındığını tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer kara para aklama, uyuşturucu ticareti ödemeleri, döviz kaçakçılığı ve sahte banknot ihtimalleri de dahil olmak üzere birden fazla olasılığı değerlendiriyor. Fazzino, "Bu kişinin kim olduğunu, nereden geldiğini anlamamız ve tüm hareketlerini yeniden kurgulamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Şüpheli dört kişi, ileri soruşturma tamamlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.

Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı
Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı
Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı

Sicilya, Son Dakika

Son Dakika Sicilya Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı - Son Dakika

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