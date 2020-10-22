Plan ve Bütçe Komisyonu İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili değişikliği görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili değişiklik teklifini görüşmek üzere toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısının başında usul tartışması yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kanun teklifinin zamanına dikkat çekti. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise daha önce görüştükleri Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü konusunun kanun teklifinde yer aldığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verdi. - ANKARA