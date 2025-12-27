Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak - Son Dakika
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

27.12.2025 23:16
Daha önce işletmelerin zam taleplerini geri çeviren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019'dan bu yana uyguladığı ücretli plastik poşet sisteminde 1 Ocak 2026'dan itibaren fiyatın 25 kuruştan 1 liraya çıkarılacağını açıkladı. Uygulama, plastik atık kirliliğini azaltmak ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak amacıyla hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.

PLASTİK POŞETLERE ZAM

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu- Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN 1 LİRA OLDU

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 MİLYON TON ATIĞIN OLUŞUMU ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Akbaba Mehmet Akbaba:
    %300 zam, maşallah! 51 2 Yanıtla
  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    yine birileri zengin oluyor bu seferde poşet işi 37 1 Yanıtla
  • Cüneyt Yılmaz Cüneyt Yılmaz:
    25 kuruşmuymuş:) Kirmizi çizgimizi elletmeyiz... 32 1 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu Akın Tosunoğlu:
    bişeyi engellemediniz yalan 25 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    he gulum he.. sirketler kac tl kazandi. onu da bi yazin.. kac bin 3 harfli 5 harfli de.. sosu ver su kadar cevre mevre.. 24 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
