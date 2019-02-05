Son Dakika Haberleri: Plastik Şişeyi Kapan Kapalı Pazara Koştu

Plastik Şişeyi Kapan Kapalı Pazara Koştu

57 dakika önce

Bozüyük Belediyesi'nin "Çöpe değil, kapalı pazara" sloganıyla başlattığı 3 plastik şişe getirene bez çanta hediye projesini duyan vatandaşlar kapalı pazara koştu.

Plastik Şişeyi Kapan Kapalı Pazara Koştu, System.String[]
Bozüyük Belediyesi'nin "Çöpe değil, kapalı pazara" sloganıyla başlattığı 3 plastik şişe getirene bez çanta hediye projesini duyan vatandaşlar kapalı pazara koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne Bozüyük Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda Bozüyük Belediyesi, "Çöpe değil, kapalı pazara" sloganıyla 3 plastik şişe getirene bez çanta hediye projesini hayata geçirdi. Kampanyaya Bozüyüklüler yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı ile birlikte kampanyanın başlatıldığı kapalı pazara geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakıcı ailesi, pet şişeleri alarak bez çantaları hediye etti.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Bakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek için ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkat çekmek maksadıyla böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyledi. Geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Bakıcı, "Bu noktada Bozüyük'te 3 tane pet şişe getiren vatandaşımıza bez çantalarımızı hediye ediyoruz. Amacımız Allah nasip ederse 20 bine yakın plastik şişeyi geri dönüşüme kazandırmaktır. Aynı zamanda buradan toplanacak tüm kapaklarla da Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye kazandırmayı hedefliyoruz. Çevre konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bugün yüzlerce vatandaşımız kampanyamıza ilgi göstererek destek oldular. Ben desteklerinden dolayı tüm halkıma teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan vatandaşlar da, çevre bilincinin önemine dikkat çekerek, bu kampanyayı tertiplemesinden ötürü Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Fatih Bakıcı, Bozüyük, Yaşam
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