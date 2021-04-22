PlaySultan'da League of Legends LOL RP İçin İndirim Sezonu Başladı! - Son Dakika

Türkiye'nin en güvenilir dijital anahtar satış platformlarından biri ve uzun tecrübesi ile dijital oyun satışında ulusal ve uluslararası pazarda büyük bir alanda etkiye sahip olan PlaySultan'dan oyuncuları sevindirecek bir etkinlik düzenleniyor. Bir süre daha devam edecek olan indirimli satış etkinliği için sizde elinizi çabuk tutarak faydalanabilirsiniz.

League of Legends

İlk çıkış tarihi olan 2009'dan beri oyun dünyasına getirdiği oynanış ve görsel yeniliklerle adından sıkça söz ettiren ve e-spor alanında dünyanın önde gelen oyun üreticisi Riot Games şirketinin ilk oyunudur. League of Legends'ın dünya çapında aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunuyor.

League of Legends beşer kişilik iki takımın karşılıklı olarak harita kontrolü ve strateji geliştirme odaklı, oyuncuların, orman ile birlikte üç koridordan üstün çıkmaya çalışarak rakibin kulelerini ve merkezini yıkmaya yönelik ücretsiz rekabetçi bir MOBA türü oyundur. Oyun içerisinde zaman zaman gelen eğlence modları ile farklı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

League of Legends sahip olduğu dereceli sistemi ve hiçbir şekilde öde kazan içeriğini içerisinde bulundurmadığından oyuncular arasında eşit bir rekabet sağlıyor. Oyun içerisinde aylık düzenlenen CLASH turnuvalarına katılarak siz de Efsaneler Ligi'nde yükselip kendinizi gösterebilirsiniz.

Yakın zamanda eklenecek oyunun en yeni şampiyonu Gwen'in gelmesi ile birlikte birbirinden farklı toplam 155 şampiyonu bünyesinde barındırarak geniş şampiyon yelpazesi ile oyunculara muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor.

League of Legends şampiyonlarının Riot Games'in başarılı görsel sanatçılarının imzasıyla binden fazla kostüme ve birçok renk paketi sayesinde oyun içi çok renkli bir temaya ve görsel şölene sahip. Kostümlerin satışlarını ise PlaySultan indirim etkinliği dahilinde alabileceğiniz LOL RP e-pinleri ile güvenli ve başarılı bir şekilde istediğiniz şampiyon için: https://www.playsultan.com.tr/league-of-legends-riot-rp

adresinden indirimli ucuz LOL RP fiyatları ile satın alabilirsiniz. Her zaman karşımıza çıkmayanbu tarz bir indirimi kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz!