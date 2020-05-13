PLAZMA TEDAVİSİYLE YENİDEN DOĞDU, 40'INCI YAŞINI HASTANEDE KUTLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PLAZMA TEDAVİSİYLE YENİDEN DOĞDU, 40'INCI YAŞINI HASTANEDE KUTLADI - Son Dakika

PLAZMA TEDAVİSİYLE YENİDEN DOĞDU, 40'INCI YAŞINI HASTANEDE KUTLADI

6 saat önce

Osman BAKIR İSTANBUL, (DHAA) KORONAVİRÜS enfeksiyonu sonrası ölümden dönen ve yoğun bakımda adeta yeniden doğan Hakim Sükün, 40'ıncı yaşını kendisini hayata döndüren yoğun bakım hemşireleriyle birlikte kutladı.

Osman BAKIR İSTANBUL, (DHAA) KORONAVİRÜS enfeksiyonu sonrası ölümden dönen ve yoğun bakımda adeta yeniden doğan Hakim Sükün, 40'ıncı yaşını kendisini hayata döndüren yoğun bakım hemşireleriyle birlikte kutladı. Üç kez uygulanan plazma tedavisi ile hayata dönen Sükün, taburcu olduktan sonra uygun bulunursa, kendisinin de plazma bağışçısı olacağını söyledi ve uyardı 'Sağlık Bakanı vurguladı sürekli ama biz gerçekten ciddiye almamışız. O solunum sıkıntısını ancak yaşayan bilir.

Kırtasiyecilik yapan Hakim Sükün, geçtiğimiz ay soğuk algınlığı şikayetiyle Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde, Kovid pozitif olduğu anlaşılınca ilaç tedavisiyle izlenmek üzere evine gönderildi. İlaçlarını kullanmasına rağmen bir hafta içinde durumu iyice kötüleşince 112'yi arayan Sükün, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve solunum sıkıntısı arttığı için yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 10 gün boyunca uygulanan hiçbir tedaviden sonuç alınamadı. Durumu kötüleşmeye devam eden Sükün, bir hafta içinde tam üç kez plazma tedavisi gördü. Hayata yeniden dönen 4 çocuk babası Hakim Sükün'ün 8 yaşındaki oğlu Miraç, yoğun bakım hemşirelerinden babası için doğum günü kutlamalarını istedi. Babasını ölümün kıyısından alan yoğun bakım sağlık personeli, küçük Miraç'ı kırmadı ve Hakim Bey yoğun bakımda yeniden doğdu.

'PLAZMA BAĞIŞI SAYESİNDE HAYATTAYIM'

Üşüme ve terleme belirtilerinin ardından öksürük şikayetinin de başladığını anlatan Hakim Sükün, 'Evde ilaç tedavisine devam ederken nefes darlığım da başladı. 14 gün boyunca evde o süreci bu şekilde geçirme şansım yoktu. Daha da kötüleşince 112'yi aradım ve onlar da beni Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Burada da nefes darlığım artmaya devam etti. İlk iki güne dair pek bir şey hatırlamıyorum. Sonra plazma kan verdiler 'onunla atlattım' diye düşünüyorum. Dün yoğun bakımdan çıktım, dün ve bugün arasında bile çok fark var. Beni hayata döndüren plazma kan, hangi vatandaştan geldiyse Allah razı olsun. Ben de tam olarak iyileştikten sonra uygun görülürse tabii ki plazma bağışında bulunacağım dedi.

'BİZ YETERİNCE CİDDİYE ALMAMIŞIZ'

Sağlık Bakanı'nın üzerine basa basa uyardığı halde vatandaş olarak uyarıları hafife aldıklarını, bu korkunç günleri yaşadıktan sonra anladığını vurgulayan Sükün, 'Ben bunu yaşadım, ondan sonra çevremdeki arkadaşlar daha tedbirli olmaya başladılar. Oysa hasta olduktan sonra değil, hasta olmadan önce tedbir almak lazım. Aklımın ucundan bile geçmezdi böyle bir şey yaşayacağım. Hayat normal geçecek diye düşünüyorsunuz ama ansızın böyle bir durumun ortasında kalabiliyorsunuz. Artık gerekirse bir ay bile evden hiç çıkmam. O solunum sıkıntısını ancak yaşayınca anlıyorsunuz. Gerçekten çok büyük zorluk çektim. Hastanelerimiz gerçekten çok iyi durumda. Temiz, hijyenik. Yoğun bakımdaki tüm ekip ana şefkati, baba şefkati gösteriyorlar bütün hastalara. Hele son gün yoğun bakımdan çıkmadan önce doğum günümü kutladılar, bana ayrı bir moral oldu diye konuştu.

'GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE ÖLENLER OLUYOR'

İkisi kız, 4 çocuğu olduğunu anlatan Hakim Sükün, bu süreçte en çok onlara üzüldüğünü söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü 'Benim evde takip edildiğim dönemde, eşim ve kızım da pozitif çıkmıştı. Onları hastaneye yatırdım. Onlar çıkmadan ben yoğun bakıma kaldırıldım. Yoğun bakım gerçekten çok zor. Vefat edenler oluyor, iki arkadaşımız vefat etti ve götürüldüğü anları görüyorsunuz. İster istemez umutsuzluğa düşüyorsunuz. Allah'a umut bağladım, dua ettim bol bol. En zor süreçlerden birisi de o anda eşimle kızımın hastanede yatıyor olmasaydı. Çocuklar evde yalnızdı. Hep o endişeyle daha kötü hissettim. Çok şükür onlara hastalık ilerlemeden bir hafta içinde taburcu oldular. Ben yoğun bakımdayken iki kere görüntülü görüşme yaptık. Bir de doğum günümü kutlarken görüştük. Servise çıktığımdan beridir de görüntülü konuşabiliyoruz. Ziyaretime gelemiyorlar bir aydır ayrıyız. Ama sağlıklı olsunlar yeter.

'HEM KAN HEM PLAZMA BAĞIŞINA İHTİYAÇ VAR'

Hakim Sükün'ün yoğun bakımdaki tedavisini gerçekleştiren ekipten Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Esra Adıyeke, şu bilgileri verdi

Hakim Bey geldiğinde çok ciddi bir solunum sıkıntısı vardı. Ciddi bir hipoksi tablosu vardı yani kanda oksijen değerleri oldukça düşüktü. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedavi protokolleri ile antiviral tedavilerine başladık ancak tedaviye rağmen durumunda düzelme olmadı. Solunum sıkıntısı ve hipoksi devam ediyordu. Durumu daha da ağırlaşmadan plazma tedavisi uygulamaya karar verdik. İlk dozdan 48 saat sonra ikinci dozu uyguladık fakat klinik gidişinde istediğimiz gibi bir iyileşme olmadı. 96 saat sonra tekrar üçüncü dozu verdik. Ondan sonra hızla toparlama gözlenmedik. Ardından da normal servise çıkarabilecek duruma gelince yoğun bakımdan servise taburcu ettik. Ülkemizde farklı oksijen tedavisi uygulama protokollerimiz var. Özellikle rezervuarlı maskeden, yüksek akımlı oksijen tedavisinden çok fayda görüyoruz. Plazma bağışı bizim için çok önemli. Böyle hastaları geç kalmadan kurtarabilmek için çok kolay temin edebilmeniz lazım. İyileşen hasta sayımız artık çok fazla. Yoğun bakım hastalarının durumu çok hızlı şekilde kritikleşebiliyor. Dolayısıyla erken dönemde plazmayı temin edebilir ve uygulayabilirsek daha çok yaşam kurtarabiliriz. Bunun için en büyük görev halkımıza düşüyor. Bağış yapmaya uygun olan iyileşmiş Kovid hastalarının Kızılay'a başvurup mutlaka bağış yapmaları lazım. Bir de kan ile ilgili sıkıntımız var. Biz ameliyathane ve yoğun bakımda diğer hastaları da tedavi ediyoruz. Mutlaka kan ihtiyacı oluyor ve bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Zaman zaman kan replasmanına ihtiyacı oluyor hastaların. Plazma dışında, normal kan bağışı için de vatandaşlara sesleniyoruz. Hekim olarak rica ediyoruz, kan bağışında bulunsunlar. Çok fazla ihtiyacımız var.

PLAZMA TEDAVİSİYLE YENİDEN DOĞDU, 40'INCI YAŞINI HASTANEDE KUTLADI

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:00 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı         
15:42
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı         
15:38
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı         
15:24
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı         
15:17
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor         
15:16
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 17:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PLAZMA TEDAVİSİYLE YENİDEN DOĞDU, 40'INCI YAŞINI HASTANEDE KUTLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]