POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, geçtiğimiz ay F4 GT modelini tanıttı. Teknik özellikleri itibariyle üst segmente hitap eden model, tasarımıyla da kullanıcılardan geçer not almayı başardı. Son olarak cihazın Türkiye fiyatı belli oldu.

POCO F4 GT Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Türkiye, çevrimiçi mağazasından POCO F4 GT'nin Türkiye fiyatını açıkladı. Akıllı telefon, ülkemize 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümüyle 16 bin 999 TL'den listelendi. İlerleyen dönemlerde 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonunun satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik merak konusu.

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POCO F4 GT, şu an için satışta değil. Şirketin çevrimiçi satış mağazasına girdiğimizde ise "Stoklar tükendi, Stoklarımıza geri döndüğünde sizi bilgilendireceğiz." ibaresi karşımıza çıkıyor.