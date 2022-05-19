POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

19.05.2022 18:36
POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi Türkiye, çevrimiçi mağazasından geçtiğimiz ay tanıttığı POCO F4 GT'nin fiyatını açıkladı. İşte POCO F4 GT Türkiye fiyatı.

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, geçtiğimiz ay F4 GT modelini tanıttı. Teknik özellikleri itibariyle üst segmente hitap eden model, tasarımıyla da kullanıcılardan geçer not almayı başardı. Son olarak cihazın Türkiye fiyatı belli oldu.

POCO F4 GT Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Türkiye, çevrimiçi mağazasından POCO F4 GT'nin Türkiye fiyatını açıkladı. Akıllı telefon, ülkemize 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümüyle 16 bin 999 TL'den listelendi. İlerleyen dönemlerde 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonunun satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik merak konusu.

Poco X4 GT özellikleri sızdı: 144Hz ekranla şov yapacak!

POCO F4 GT, şu an için satışta değil. Şirketin çevrimiçi satış mağazasına girdiğimizde ise "Stoklar tükendi, Stoklarımıza geri döndüğünde sizi bilgilendireceğiz." ibaresi karşımıza çıkıyor.

POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

Poco F4 GTÖzelliklerBoyut – Ağırlık162.5 x 76.7 x 8.5 mm – 210 gramEkran6.67 inç – 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamutu, 800 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Adreno 730 GPURAM ve Depolama8 GB RAM+ 128 GB veya 12 GB RAM + 256 GB (LPDDR5 RAM – UFS 3.1)Batarya4,700 mAh – 120W hızlı şarjGüvenlikParmak izi okuyucu, Yapay zeka tabanlı yüz kilidiArka KameraAna: 64MP Sony IMX686, f/1.9

Ultra geniş : 8MP, f/2.2, 120 derece

Makro: 2MP, f/2.4Ön Kamera20MP, f/2.4, Sony IMX596PortlarUSB Type-CSesDört simetrik hoparlör – Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıBağlantılar5G (SA+NSA) – Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz) – Bluetooth 5.2 – NFCYazılımMIUI 13 arayüzü ve Android 12 işletim sistemi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F4 GT modelinin Türkiye fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Türk Lirası, Türkiye, Xiaomi, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement