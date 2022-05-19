Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, geçtiğimiz ay F4 GT modelini tanıttı. Teknik özellikleri itibariyle üst segmente hitap eden model, tasarımıyla da kullanıcılardan geçer not almayı başardı. Son olarak cihazın Türkiye fiyatı belli oldu.
POCO F4 GT Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Türkiye, çevrimiçi mağazasından POCO F4 GT'nin Türkiye fiyatını açıkladı. Akıllı telefon, ülkemize 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümüyle 16 bin 999 TL'den listelendi. İlerleyen dönemlerde 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonunun satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik merak konusu.
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POCO F4 GT, şu an için satışta değil. Şirketin çevrimiçi satış mağazasına girdiğimizde ise "Stoklar tükendi, Stoklarımıza geri döndüğünde sizi bilgilendireceğiz." ibaresi karşımıza çıkıyor.
Ultra geniş : 8MP, f/2.2, 120 derece Makro: 2MP, f/2.4Ön Kamera20MP, f/2.4, Sony IMX596PortlarUSB Type-CSesDört simetrik hoparlör – Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıBağlantılar5G (SA+NSA) – Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz) – Bluetooth 5.2 – NFCYazılımMIUI 13 arayüzü ve Android 12 işletim sistemi Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F4 GT modelinin Türkiye fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Güncel › POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
Poco F4 GTÖzelliklerBoyut – Ağırlık162.5 x 76.7 x 8.5 mm – 210 gramEkran6.67 inç – 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamutu, 800 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Adreno 730 GPURAM ve Depolama8 GB RAM+ 128 GB veya 12 GB RAM + 256 GB (LPDDR5 RAM – UFS 3.1)Batarya4,700 mAh – 120W hızlı şarjGüvenlikParmak izi okuyucu, Yapay zeka tabanlı yüz kilidiArka KameraAna: 64MP Sony IMX686, f/1.9
Ultra geniş : 8MP, f/2.2, 120 derece
Makro: 2MP, f/2.4Ön Kamera20MP, f/2.4, Sony IMX596PortlarUSB Type-CSesDört simetrik hoparlör – Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıBağlantılar5G (SA+NSA) – Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz) – Bluetooth 5.2 – NFCYazılımMIUI 13 arayüzü ve Android 12 işletim sistemi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F4 GT modelinin Türkiye fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika