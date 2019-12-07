Son Dakika Haberleri: Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi
Son Dakika Güncel Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi - Son Dakika

Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi

6 saat önce

Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 22 ülkenin katılımıyla geleneksel Noel kermesi düzenlendi.

Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi, System.String[]

Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 22 ülkenin katılımıyla geleneksel Noel kermesi düzenlendi.

Uluslararası Karadağlı Kadınlar Derneğinin düzenlediği kermesin açılışını Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in eşi Lidija Djukanovic yaptı.

Djukanovic, buradaki konuşmasında, kermeste farklı ülkelerin zengin kültür, gelenek ve göreneklerini görme fırsatı bulduklarını belirterek, etkinlikten elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Açılışın ardından standları ziyaret eden Djukanovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğince kurulan standa yoğun ilgi gösterdi.

Türk misafirperverliği

Kermese katılan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ'da düzenlenen yardım projelerine olabildiğince destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Açtıkları stantta Türkiye'den gelen ürünlerin yanı sıra Türk mutfağından kendi hazırladıkları yemeklerin de yer aldığını dile getiren Ozan, standı ziyaret eden Djukanovic'e, Türk misafirperverliğinin bir nişanesi olarak kuru incir ve porselen tabak hediye ettiklerini belirtti.

Hırvatistan'ın Podgorica Büyükelçisi Veselko Grubisic de yoğun katılımın bu yıl kermesi farklı kıldığını ifade ederek, "İyi günlerimizde kötü durumdaki insanları unutmamamız gerekiyor. Hepimiz kendi ülkemizden bir şeyler sergileyerek kermese katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Filistin'in Podgorica Büyükelçisi Rabi Alhantouli da kermese Filistin'in ürünlerini tanıtmak amacıyla katıldıklarını belirterek, "İnsanların kültürümüze ilgi gösterdiğini görmek mutluluk verici." dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 01:57:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]