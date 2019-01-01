Son Dakika Haberleri: Polat, Yeni Yılın İlk Saatlerinde Ziyaretlerde Bulundu

Polat, Yeni Yılın İlk Saatlerinde Ziyaretlerde Bulundu

50 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2019 yılının ilk saatlerinde Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Gündüzbey Polis Kontrol noktasına ziyaretlerde bulundu.

Polat, Yeni Yılın İlk Saatlerinde Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2019 yılının ilk saatlerinde Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Gündüzbey Polis Kontrol noktasına ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlere Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da katıldılar.

İlk olarak Gündüzbey Polis Kontrol noktasını ziyaret eden heyet burada polislerle sohbet edip çay içtiler. Heyet daha sonra Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etiler.

Yılın ilk bebeklerini kucaklarına alan Annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yılın ilk gününde Dünya'nın en güzel olayı Anne ve Baba olmak bizde bugün buraya gelerek Anne ve babaların bu güzel heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Ailelerimize bebekleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler diliyorum. Ülkemizin güvenliği için her dakika ayakta olan, huzur için 24 saat teyakkuzda olan güvenlik güçlerimizi de ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladık" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hastane çalışanlarının da yeni yıllarını kutlayıp çiçek verirken, yeni doğan bebeklere de hediyeler verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Abdullah Hacı, Polis, Gündüzbey, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:19:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polat, Yeni Yılın İlk Saatlerinde Ziyaretlerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]