Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, E-90 Eskişehir karayolu üzerinde aşırı hız yapan araç ara yoldan çıkan kamyona çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde çok kan kaybeden kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Polatlı, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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