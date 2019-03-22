Son Dakika Haberleri: Polis Adayları Organ Bağışçısı Oldu

Polis Adayları Organ Bağışçısı Oldu

47 dakika önce

Samsun'da, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden 300'ü organ bağışçısı oldu.

Polis Adayları Organ Bağışçısı Oldu, System.String[]
Samsun'da, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden 300'ü organ bağışçısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezince, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda organ bağışı eğitimi gerçekleştirildi.

Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 30 bine yakın organ ve doku nakli bekleyen hasta bulunduğunu söyledi.

Her yıl bu hastaların bir kısmının organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğine işaret eden Kazak, "Türkiye'de maalesef 100 beyin ölümünün sadece 22'sinde organ bağışı gerçekleşiyor. Vücut bütünlüğünün bozulduğu gibi bazı gerekçelerle organ bağışına aileler onay vermiyor. Yaptığımız eğitimlerle bununla ilgili soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bölge koordinasyonunda geçen yıl 56 kişinin organlarının bağışlandığını bildiren Kazak, bu sayede 171 hastanın hayata tutunma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Kazak, sadece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışı alındığını dile getirerek, "Alınan organlar zengin-fakir, din, dil, ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin doku ve kan grubu uyumuna göre tıbbi aciliyet göz önünde bulundurularak ulusal koordinasyon merkezi tarafından bekleme listesinde bulunan hastaya nakledilir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından meslek yüksekokulunun 830 öğrencisinden 300'ü, gönüllü olarak organ bağışçısı olmaya karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:42 Kaynak: AA

Samsun, 19 Mayıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:29:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Adayları Organ Bağışçısı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]