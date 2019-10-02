Son Dakika Haberleri: Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

36 dakika önce

2 TERÖRİSTİN CENAZESİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDIAdana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan...

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3), System.String[]

2 TERÖRİSTİN CENAZESİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDI

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan hücre evine yapılan baskın sırasında etkisiz hale getirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, ortaklaşa çalışarak evde detaylı arama yaptı. Savcılık incelemesinin ardından 2 teröristin cesedi yaklaşık 6 saat sonra evden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Güvenlik şeridi çekilen sokak
- Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cesetlerin evden çıkarılması
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
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Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi
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