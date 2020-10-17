Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu - Son Dakika

Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu

17.10.2020 11:35

Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu Kuyumcuyu ve yan esnafı kelepçeleyen şüphelinin, 1 kiloya yakın altın çaldığı öğrenildi Antalya'da polis kıyafeti giyen silahlı bir kişi, silah zoruyla kuyumcu ve yan esnafı kelepçeleyip yaklaşık 1 kilodan fazla altını alarak kaçtı.

Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu

Kuyumcuyu ve yan esnafı kelepçeleyen şüphelinin, 1 kiloya yakın altın çaldığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da polis kıyafeti giyen silahlı bir kişi, silah zoruyla kuyumcu ve yan esnafı kelepçeleyip yaklaşık 1 kilodan fazla altını alarak kaçtı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesindeki bir kuyumcuda 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyze Bulce'ye ait kuyumcuya polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir kişi girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce'yikoli bandıyla boynunu bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen'i de kelepçeledi. Ardından kuyumcudaki yaklaşık 1 kiloyu geçkin altını alıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf Şükrü Gülşen, "Polis kıyafetli girdiği için polis zannettim. Meğerse soyguncuymuş. Kelepçeyle bizi içeri yatırdı ve kelepçeledi. Altınları alıp gitti. Biz kaldık öyle. 1 kilodan fazla altın götürdü" dedi.

Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu
Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu
Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu
Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu

Kuyumcu, Antalya, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu - Son Dakika

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