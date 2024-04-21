Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı

Kayseri\'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.

21.04.2024 01:01
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir kişi, evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera çalışması sonrasında şüphelileri tespit etti. Şüpheli 3 kişi, aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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