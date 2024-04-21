Kayseri\'de Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kadın Yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre bir kişi, evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera çalışması sonrasında şüphelileri tespit etti. Şüpheli 3 kişi, aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Vatandaşlar tarafından söndürülen alev alev yanan ampul, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda O.G. ve S.U. isimli zanlılar, otomobilde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O.G. ve S.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde bir tekel bayi önünde meydana gelen olayda, araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Barış K. silahla vuruldu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. İddia edilen saldırgan ve bir diğer kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 4-5 kişilik grup bir kişiye saldırırken, yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
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