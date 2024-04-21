Hurdacı kılığına giren polis, uyuşturucu tacirini şoka uğrattı
Polis, hurdacı gibi arabaya bindi, torbacının evine bağıra çağıra gitti
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu tacirini uyandırmamak için hurdacı kılığına giren polis ekipleri, bir kamyonetin arkasında hurdacı taklidi yaparak torbacının evinin önüne kadar gitti. Eve düzenlenen şok operasyonda uyuşturucu taciri yapan bir şüpheli gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir şüphelinin Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaçmaması veya maddeleri yok edememesi ihtimali üzerine hurdacı kılığına giren polis, şüphelinin oturduğu mahalleye kadar hurdacı gibi girdi. Yolda giderken megafonla 'Eskici, hurdacı' diye bağıran polis ekiplerinden şüphelenmeyen uyuşturucu taciri, şok operasyonla gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, taş kokain bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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