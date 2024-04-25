Darıca'da kahvehanede silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Darıca'da kahvehanede silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Darıca\'da kahvehanede silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin kahvehanede tabancayla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı. Polis, olaya karışan şüphelileri Sakarya, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, olaydan önce kurbanla şüpheli arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandığı belirtildi.

25.04.2024 12:58
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin kahvehanede tabancayla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Darıca İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehaneye motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Arda Yücel Ekşi'nin (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Polis, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan Y.T. ve C.Ş. ile kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettikleri tespit edilen R.Ç, İ.A, M.İ.A, E.Ö. ve İ.K.T'yi Sakarya, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Y.T. ve C.Ş'nin kahvehaneye çalıntı motosikletle geldiği, olaya karıştığı belirlenen A.Ö'nün de başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi.

Öte yandan Ekşi ile Y.T'nin olaydan bir süre önce sosyal medya üzerinden tartıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da kahvehanede silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca'da kahvehanede silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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